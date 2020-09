Ubisoft Forward: accuse di molestie e supporto a Black Lives Matter nel messaggio del CEO

Con un video messaggio che anticipa l'evento Ubisoft Forward, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot si sofferma sul supporto al movimento Black Lives Matter e sugli interventi compiuti dall'azienda dopo le accuse di molestie che hanno investito nei mesi scorsi i suoi dirigenti e dipendenti.

A poche ore di distanza dall'inizio della kermesse videoludica dell'Ubisoft Forward del 10 settembre, l'amministratore delegato del colosso francese dell'intrattenimento digitale si è scusato pubblicamente per gli incresciosi fatti che hanno coinvolto i propri dipendenti e quadri dirigenziali con le accuse di molestie emerse insieme ad abusi e comportamenti inappropriati a sfondo sessuale.

Alle scuse per quanto accaduto, Guillemot aggiunge anche la promessa di effettuare un nuovo investimento di un milione di dollari nel programma portato avanti dalla compagnia transalpina per garantire l'inclusività del personale di colore e femminile, con supporti di vario genere e incentivi all'assunzione.

Nel video messaggio di Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft precisa inoltre che di aver avviato una profonda riorganizzazione dell'azienda che si protrarrà nei prossimi anni per scongiurare il ripetersi di questi fenomeni che hanno comportato le gravissime accuse di molestie e abusi. Non meno importante è poi il passaggio in cui Guillemot spiega che Ubisoft appoggia ufficialmente la causa di Black Lives Matter con iniziative che passeranno anche per delle donazioni agli enti e alle associazioni principali del movimento nato negli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto.