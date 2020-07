Ubisoft Forward: come ottenere gratis Watch Dogs 2 e i Twitch Drop di AC Valhalla

Mancano ormai solo poche ore all'inizio dell'Ubisoft Forward, l'evento estivo dell'azienda francese che in questo anno privo di E3 andrà a sostituire la fiera losangelina presentando ai giocatori di tutto il mondo i prodotti in arrivo nei prossimamente. Durante la diretta sarà anche possibile ricevere giochi e DLC gratis, ecco tutti i dettagli.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e il tempo da trascorrere sul canale per riceverle:

Watch Dogs 2 per PC: Guarda 1 minuto

Guarda 1 minuto Giacca Ubisoft Forward per Watch Dogs Legion: Guarda 20 minuti

Guarda 20 minuti Pacchetto Chiavi Cassa Abiti per Tom Clancy's The Division 2: Guarda 30 minuti

Guarda 30 minuti Bagliore di luna, ascia esclusiva di Assassin's Creed Valhalla: Guarda 40 minuti

Per quello che riguarda i drop, solo la copia gratuita di Watch Dogs 2 è un'esclusiva PC, invece tutti gli altri premi sono universali e, una volta riscattati, potranno essere utilizzati su qualsiasi piattaforma. Sappiate inoltre che Watch Dogs 2 apparirà in maniera automatica nella vostra libreria Uplay (niente chiavi quindi) e che bisognerà attendere fino ad un giorno prima di poter ricevere il titolo gratuito.

I passaggi da seguire per ottenere le ricompense sono gli stessi identici che avete già eseguito per ricevere il Twitch Drop della beta di Hyper Scape. Se avete già ricevuto la beta del battle royale, allora non dovete far altro che sintonizzarvi sul nostro canale Twitch o su uno degli altri che avranno i drop abilitati e restare collegati da 1 a 40 minuti. In caso contrario, dovete collegarvi al sito ufficiale Ubisoft dedicato ai Twitch Drops, attraverso il quale potrete collegare il vostro profilo Uplay a quello Twitch. Effettuato il collegamento, potete quindi procedere con la visione dell'evento in diretta, assicurandovi che il canale che state guardando supporti i Twitch Drops e presenti la seguente dicitura poco sotto il titolo: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming." Al solito la diretta deve essere in primo piano, non devono esserci altre dirette aperte nello stesso browser e il volume non deve essere disabilitato.

Se siete preoccupati per il tempo a disposizione, sappiate che non c'è nulla da temere: i Twitch Drops saranno infatti attivi tra le ore 20:30 e le 22:30 italiane di oggi, domenica 12 luglio 2020, e ci saranno quindi ben 2 ore di tempo. Non dimenticate inoltre che sul canale Twitch di Everyeye si terrà una maratona dalle ore 18:00 e dalle ore 20:30 potrete ottenere i Twitch Drops seguendo la diretta in nostra compagnia.