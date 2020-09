Ubisoft Forward: Drops attivi sul nostro canale con ricompense per For Honor e WD Legions

Stasera alle 21:00 andrà in onda un nuovo evento Ubisoft Forward e finalmente possiamo dirvi che anche sul nostro canale saranno attivi i Twitch Drops per ottenere ricompense gratis per giochi come For Honor, Hyper Scape e Watch Dogs Legion.

Tutto quello che dovrete fare sarà accedere al sito con il vostro account Uplay e assistere alla diretta dell'Ubisoft Forward sul canale Twitch di Everyeye. Assicuratevi che tutti gli account in vostro possesso (ad esempio PSN e Xbox Live) siano correttamente collegati a Uplay, così da ricevere le ricompense su tutte le piattaforme sulle quali giocherete i titoli soggetti al drop di ricompense. Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si possono ottenere guardando l'evento di oggi, giovedì 10 settembre.

For Honor: 3 biglietti Bonus XP - Guardare 10 minuti

Hyper Scape: arma corpo a corpo Manganello Rifrazione - Guardare 20 minuti

Rainbow Six Siege: ciondolo celebrativo dei 5 anni di gioco - Guardare 30 minuti

Watch Dogs Legion: maschera Ubisoft Forward - Guardare 40 minuti

Per richiedere le ricompense basterà andare sul sito ufficiale dell'evento, selezionare il banner sul lato destro dello schermo e accedere con l'account Ubisoft. I premi possono essere ottenuti solo guardando la trasmissione in diretta, Ubisoft fa sapere che le ricompense verranno consegnate entro dieci giorni da oggi, i drop legati a For Honor e Hyper Scape saranno disponibili nell'inventario mentre le ricompense di Rainbow Six SIege e Watch Dogs Legion potranno essere ottenute come Premi Ubisoft Club all'avvio dei giochi.

Appuntamento oggi alle 18:00 su Twitch per la maratona Ubisoft Forward, il pre show inizierà alle 20:00 mentre l'evento principale partirà alle 21:00, seguiteci perchè vi terremo compagnia per tutta la sera, anche con un post show per commentare insieme le novità presentate da Ubi.