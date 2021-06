Ubisoft Forward E3 2021: tutti i dettagli dello show, tante novità e 'alcune sorprese'

Con il prossimo E3 2021 ormai alle porte, i protagonisti della kermesse digitale iniziano a dispensare dettagli sui propri show. Tra questi Ubisoft ha svelato il programma per l'Ubisoft Forward del 12 giugno con tanti giochi e qualche sorpresa.

Come si legge nel comunicato ufficiale, il pre-show di Ubisoft Forward prenderà il via a partire dalle ore 20:00 italiane. In questo primo segmento verranno mostrate le novità su For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion e altre novità dei vari team interni. Lo show vero e proprio inizierà invece alle ore 21:00 e includerà aggiornamenti sui giochi già usciti e "alcune soprese davvero incredibili". Il nuovo Rainbow Six (conosciuto in precedenza come Quarantine) sarà tra i protagonisti della serata con filmati di gameplay e trailer in anteprima mondiale. Ampio spazio sarà riservato a Far Cry 6 e all'isola di Yara, così come a Riders Republic, il nuovo arcade dedicato agli sport estremi. Non mancheranno novità su Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege e sulle serie TV Mythic Quest e Werewolves Within. Ubisoft promette infine qualche "sopresa speciale".

Insomma, l'appuntamento con lo show del colosso francofono è fissato per le ore 21:00 del prossimo 12 giugno e sembra promettere bene. Nel frattempo anche Square Enix ha fornito i dettagli della propria presentazione.