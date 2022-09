Ubisoft Forward: il futuro di Assassin's Creed e non solo, su Twitch il 10 settembre

Dopo la mancata presenza durante il periodo della Summer Game Fest, Ubisoft torna con il suo format Ubisoft Forward proprio alle porte dell’autunno videoludico per uno show che svelerà le novità della casa francese in arrivo nei prossimi mesi.

Sabato 10 settembre dalle ore 21.00 infatti il colosso francese è pronto a parlarci di tanti prodotti interessanti; sono già confermate le presenze di alcuni giochi in arrivo nei prossimi mesi come Mario + Rabbids Sparks of Hope di Ubisoft Milan e il piratesco Skull and Bones.

A catalizzare l’attenzione di una vasta schiera di fan, all’interno dell’appuntamento troverà spazio anche l’Assassin’s Creed Showcase nel quale verrà svelato il futuro di una delle saghe videoludiche più amate delle ultime generazioni con il reveal confermato del prossimo capitolo, Assassin’s Creed Mirage e, almeno secondo i leak, qualche altra conferma sul brand degli assassini.

Alle 20.35 ci sarà spazio anche per un ricco preshow in cui verranno illustrate le novità su contenuti aggiuntivi per giochi come Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e altri ancora. Per tutti quelli che seguiranno lo showcase tramite i canali Ubisoft o i co-streamer ufficiali sono previsti anche dei drop in regalo:

Guarda per 15 minuti per ottenere Skull Logo Emblem in Skull and Bones

Guarda per 30 minuti per ottenere Explosive Detail Charm in Rainbow Six Siege

Guarda per 45 minuti per ottenere RC22 Original Cosmetic in Roller Champions

Guarda per 60 minuti per ottenere Sphinx Tattoo Set in Assassin’s Creed Valhalla

L’appuntamento dunque è fissato per sabato 10 settembre dalle ore 20.00 sul canale Twitch di Everyeye.it prontissimi a commentare insieme tutti gli annunci che Ubisoft ha in serbo, siateci!