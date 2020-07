Ubisoft Forward: i leak potrebbero non aver svelato ogni sorpresa

Nel corso degli ultimi giorni, come spesso accade per l'azienda francese, molte delle novità da annunciare sul palco dell'Ubisoft Forward sono state anticipate da una serie di leak. Stando però ad un noto insider, questa sera potrebbe esserci anche dell'altro.

A sostenerlo è l'insider Tidux, il quale è solitamente legato al mondo PlayStation e non sempre è riuscito a conquistare la fiducia dei propri follower a causa di alcuni tweet che non hanno poi avuto alcun riscontro. Stando a quanto dichiarato dall'utente, i videogiocatori dovrebbero sintonizzarsi sui canali che trasmettono l'Ubisoft Forward questa sera, lasciando intendere che ci saranno delle sorprese. Se consideriamo che i leak hanno colpito numerosi giochi e che il trailer di Far Cry 6 è ormai finito online, è difficile immaginare quale possa essere l'asso nella manica di Ubisoft. Nel corso dell'evento si parlerà anche di Assassin's Creed Valhalla, la cui data d'uscita è stata anch'essa oggetto di leak, e di Watch Dogs Legion, ma è da escludere che le "sorprese" possano riguardare questi due giochi.

A questo punto possiamo immaginare che nelle prossime ore verrà anche annunciato un nuovo gioco, magari con un semplice teaser, che farà la gioia degli appassionati. Come potete facilmente immaginare, c'è già chi sta viaggiando con la mente ed ipotizza si possa trattare di un nuovo Splinter Cell o del chiacchierato Prince of Persia, ma si tratta in entrambi i casi di annunci improbabili se consideriamo le recenti dichiarazioni e rumor provenienti dall'azienda.

In attesa di scoprire se ci sarà davvero un annuncio inaspettato, vi ricordiamo che potete seguire la diretta in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye e che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere gratis Watch Dogs 2 e gli altri Twitch Drops durante l'Ubisoft Forward.