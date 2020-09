Ubisoft Forward, maratona su Twitch il 10 settembre: cosa vedremo? Rumor e conferme!

Con la promessa dell'attivo della next-gen, la stagione autunnale videoludica è pronta ad accogliere un primo evento speciale: un nuovo appuntamento con Ubisoft Forward.

Lo streaming annunciata dal colosso francese è fissata per la serata di giovedì 10 settembre, per una diretta che punta a offrire aggiornamenti su giochi già noti, ma anche qualche sorpresa inedita. Sul fronte delle produzioni già confermate come presenti all'Ubisoft Forward, possiamo citare:

Ghost Recon Breakpoint

Brawlhalla

Watch Dogs Legion

Hyper Scape

Il trailer di annuncio dell'Ubisoft Forward potrebbe però avere offerto ulteriori indizi in merito alle presenze allo show. In particolare, il filmato include una breve sequenza tratta da Gods & Monsters, che i recenti leak vorrebbero essere ormai noto col nome definitivo di Immortals Fenyx Rising. Che sia l'occasione giusta per vedere il gioco in azione? Incerta al momento la presenza allo show di titoli molto attesi, come Assassin's Creed: Valhalla o Far Cry 6.



Sul fronte dei rumor, possiamo invece segnalare il recente riemergere di indiscrezioni che puntano a un imminente ritorno del Principe. Il noto giornalista videoludico Jason Schreier ha infatti ribadito che è in arrivo l'annuncio di un remake di Prince of Persia. Per scoprire se le voci di corridoio si riveleranno fondate, non resta che attendere ancora pochi giorni.



In chiusura, vi ricordiamo che la Redazione di Everyeye seguirà l'intero evento in diretta, con una ricca maratona sul Canale Twitch di Everyeye. L'appuntamento prenderà il via alle ore 18:00, per una chiacchierata in compagnia in attesa dell'avvio del pre-show, fissato per le 20:00, e dello show vero e proprio, che prenderò il via alle 21:00. Come di consueto, vi ricordiamo che per interagire con la Redazione e ricevere una notifica all'inizio della trasmissione, è sufficiente iscriversi al Canale cliccando sull'icona a forma di cuore viola. Vi aspettiamo!