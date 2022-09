Ubisoft Forward, da Mirage a Infinity: un leak svela gli Assassin's Creed in sviluppo

Se state aspettando con impazienza il reveal completo di Assassin's Creed Mirage, preparatevi a una scorpacciata di annunci durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre. Stando al leaker Tom Henderson, saranno davvero tanti i videogiochi di Assassin's Creed che verranno svelati da Ubisoft nel prossimo evento.

La celebre "gola profonda" spiega dalle colonne di TryHardGuides di "essere a conoscenza di queste informazioni da diversi mesi, ma finalmente posso condividervele grazie alle nuove conferme che ho appena ricevuto dalle mie fonti. Ubisoft svelerà diversi videogiochi di Assassin's Creed nel corso dell'evento Forward di questo fine settimana".

A detta di Henderson, lo speciale su futuro di Assassin's Creed verrà aperto dal già confermato reveal di AC Mirage, un titolo che dovrebbe portare i giocatori a esplorare Baghdad indossando i panni di un giovane Basim.

Henderson si dice poi certo del fatto che Ubisoft stia pianificando l'annuncio di due videogiochi legati alla nuova fase che verrà aperta con Assassin's Creed Infinity: il primo titolo, dal nome in codice di Project Red, dovrebbe condurre gli appassionati in Giappone e farci interpretare una giovane samurai, mentre il secondo titolo, Project Hexe (o Project Neo), si focalizzerà sulla caccia alle streghe nell'Europa del sedicesimo secolo. Project Hexe viene descritto da Henderson come "l'Assassin's Creed più oscuro che sia mai stato creato".

Il leaker sostiene inoltre che nella cornice dell'Ubisoft Forward verranno presentati anche Project Jade, uno spin-off mobile di Assassin's Creed ambientato in Cina, e il DLC finale di Assassin's Creed Valhalla. A detta di Henderson ci sarebbe anche un ulteriore titolo dal nome in codice di Project Nexus: dovrebbe trattarsi di un'avventura in Realtà Virtuale, anche se le fonti citate non sono ancora certe della sua presenza nella scaletta dell'evento.

Ad ogni modo, ne sapremo di più ammirando i tanti giochi dell'Ubisoft Forward, l'evento che si terrà a partire dalle ore 21:00 italiane di sabato 10 settembre.