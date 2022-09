Ubisoft Forward: non solo Assassin's Creed Mirage, quali giochi ci saranno?

Il reveal completo di Assassin's Creed Mirage sarà solo una delle tante sorprese previste dal colosso videoludico francese per il prossimo evento Ubisoft Forward che si terrà tra pochi giorni.

L'azienda francese parte infatti dallo speciale sul prossimo gioco della serie di Assassin's Creed per informarci che l'evento farà da sfondo a numerosi annunci. Gli spettatori del prossimo Ubisoft Forward avranno modo di ricevere degli aggiornamenti su Mario + Rabbids Sparks of Hope dal team di Ubisoft Milano, per poi salpare in direzione della dimensione piratesca di Skull and Bones e tuffarsi nella sua esperienza open world. Ma non è tutto.

Come da tradizione per Ubisoft ci sarà anche un ricco pre-show con protagonisti i contenuti stagionali, i personaggi e i contenuti in arrivo su Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 e altro ancora. Chi seguirà la presentazione sul canale ufficiale Twitch di Ubisoft o di qualsiasi co-streamer ufficiale potrà ottenere Drop in ricompensa per diversi giochi:

Guarda per 15 minuti per ottenere “Skull Logo Emblem” in Skull and Bones

Guarda per 30 minuti per ottenere “Explosive Detail Charm” in Rainbow Six Siege

Guarda per 45 minuti per ottenere “RC22 Original Cosmetic” in Roller Champions

Guarda per 60 minuti per ottenere “Sphinx Tattoo Set” in Assassin’s Creed Valhalla

Il pre-show partirà alle 20:30 di sabato 10 settembre e ci terrà compagnia fino all'evento vero e proprio del Forward, fissato da Ubisoft per le ore 21:00 italiane. Nel frattempo, vi ricordiamo che martedì 6 settembre seguiremo su Twitch il Night City Wire di Cyberpunk 2077.