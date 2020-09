Ubisoft Forward: tutte le novità, da Prince of Persia Remake a Riders Republic

Ubisoft ha riassunto in un breve video (della durata di poco superiore al minuto) i principali annunci dell'evento Ubisoft Forward del 10 settembre, uno show non certo avaro di novità in termini quantitativi.

Da segnalare ovviamente il ritorno di Prince of Persia con il remake de Le Sabbie del Tempo (uscito originariamente nel 2003), si continua con la Complete Edition di Scott Pilgrim vs The World The Game e ancora con l'annuncio di Riders Republic e Immortals Fenyx Rising (ex Gods & Monsters), gioco d'azione in stile The Legend of Zelda Breath of the Wild in arrivo a dicembre.

E ancora, tanti contenuti in arrivo per giochi come Tom Clancy's The Division 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, For Honor (che può contare su ben 25 milioni di giocatori attivi), Rainbow Six Siege (perla di diamante del catalogo eSports di Ubisoft) e The Crew 2. E ancora Roller Champions, in uscita nei primi mesi del 2021, il gioco spaziale AGOS e Far Cry VR per le sale Zero Latency (non presenti in Italia).

In chiusura, il publisher francese ha dato appuntamento ai prossimi eventi Ubisoft Forward, la trasmissione è diventata un format e verrà dunque trasmessa con regolarità, al momento però la data del nuovo evento non è stata annunciata.