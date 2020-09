Ubisoft Forward: nuovo episodio il 10 settembre, saranno annunciati nuovi giochi

Dopo gli insistenti rumor degli ultimi giorni, ulteriormente alimentati dal sempre affidabile Jason Schreier, Ubisoft ha confermato che il prossimo episodio di Ubisoft Forward andrà in onda giovedì 10 settembre.

A corredo dell'annuncio, il colosso videoludico francese ha pubblicato uno spettacolare trailer che ci ha fornito un assaggio di ciò verrà mostrato nel pre-show e durante la trasmissione principale. Lo streaming avrà inizio alle ore 20:00 con le ultime novità su giochi come Brawlhalla, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Roller Champions e For Honor. Lo spettacolo vero e proprio entrerà nel vivo alle 21:00, con aggiornamenti su Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege, Immortals Fenyx Rising (precedentemente noto come Gods & Monsters) e alcune sorprese speciali che, come specificato a chiare lettere nel trailer, dovrebbero concretizzarsi nell'annuncio di nuovi giochi.

Anche a questo giro sono previste delle ricompense di gioco per tutti gli spettatori. Nell'immagine in calce a questa notizia potete visionare i premi in palio e il numero di minuti di visione richiesti per il loro sblocco. La compagnia ha già specificato che per ottenerle sarà necessario accedere e seguire l'evento a partire dalle ore 21.00 utilizzando l'account Ubisoft personale. .