Ubisoft Forward: il nuovo evento digitale è confermato per settembre, novità in arrivo?

Durante la conferenza riservata agli azionisti tenutasi oggi, i vertici di Ubisoft hanno annunciato che il prossimo showcase digitale Ubisoft Forward si terrà nel mese di settembre. I responsabili della società francese hanno poi commentato il successo del precedente show.

L'annuncio è arrivato direttamente da Frédérick Duguet, Direttore Finanziario di Ubisoft, durante la tradizionale conferenza con gli azionisti di oggi. Il prossimo evento Ubisoft Forward si terrà infatti nel mese di settembre, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulla data. Duguet ha poi commentato il successo del primo show digitale trasmesso domenica 12 luglio commentando che "l'evento in live ha generato una partecipazione storica" aggiungendo poi che "Ubisoft Forward è stato un importante traguardo e la risposta dei nostri fan è stata molto promettente. Durante l'evento abbiamo raggiunto un picco di utenti mai registrato prima, superando le precedenti conferenze E3".

Durante lo show Ubisoft ha annunciato la data di lancio di Watch Dogs Legion previsto per il 29 ottobre 2020, di Assassin's Creed Valhalla per il 17 novembre 2020 e del nuovo Far Cry 6 che uscirà il prossimo 18 febbraio 2021.