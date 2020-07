Ubisoft Forward, seguitelo con noi il 12 luglio: c'è anche Watch Dogs 2 gratis!

Con un nuovo post affidato al blog ufficiale, Ubisoft ha svelato alcuni importanti dettagli sull'evento nextgen Ubisoft Forward, che verrà trasmesso a partire dalle ore 21:00 di domenica 12 luglio.

La nostra redazione, ovviamente, non si farà trovare impreparata, e vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye già a partire dalle 19:00 per attendere in vostra compagnia l'inizio della trasmissione, che sarà interamente commentata in italiano. Ci sarà senza dubbio da divertirsi, poiché la casa francese ci ha fatto sapere che l'evento principale sarà preceduto da un pre-show, durante il quale il team di Ubisoft giocherà al nuovo Trackmania in diretta, svelerà informazioni sui compagni di squadra governati dall'IA in arrivo in Ghost Recon Breakpoint, analizzerà gli Easter egg di The Division 2 e fornirà qualche notizia su Just Dance 2020.

Ubisoft ha anche in serbo qualche regalo. Tutti i giocatori sono invitati a collegarsi con il proprio account Uplay in un lasso di tempo compreso tra Trackmania e il termine dello show principale per riscattare una copia gratis di Watch Dogs 2 per PC e rispondere ad alcune domane trivia per vincere delle ricompense per una varietà di giochi Ubisoft.

Durante l'evento vero e proprio, il cui inizio ricordiamo essere fissato per le 21:00, sono invece attesi from Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Hyper Scape e qualche altra sorpresa. Non mancherà neppure un post.show, nel corso del quale verrà mostrato un walkthrough di Assassin's Creed Valhalla e un match di Hyper Scape.