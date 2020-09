Ubisoft Forward di settembre: nuovi sconti fino all'80% in attesa del nuovo evento

Giovedì sera Ubisoft trasmetterà un nuovo evento Ubisoft Forward, appuntamento speciale con aggiornamenti sui giochi già noti e annunci, tra cui il rumoreggiato (ma non confermato) ritorno di Prince of Persia. Per l'occasione debuttano ora i saldi su Ubisoft Store.

La casa francese propone i migliori giochi del suo catalogo scontati fino all'80%, tra i tanti titoli in offerta citiamo ad esempio Rainbow Six Siege a 8 euro, Assassin's Creed 2 a 3.40 euro, Rayman 3 Hoodlum Havoc a 1.35 euro, Silent Hinter 3 a 1.20 euro, Assassin's Creed Odyssey a 18 euro, The Crew 2 a 10 euro, The Division Gold Edition a 16.50 euro, Assassin's Creed Brotherhood a 6.60 euro, Splinter Cell a 1.25 euro, Far Cry Gold Pack a 33.73 euro e Watch Dogs a 7.50 euro.

La lista in realtà è molto più nutrita, vi basterà accedere a Ubisoft Store tramite il link che trovate qui sotto per vedere l'intero catalogo che include giochi completi, DLC, Season Pass, espansioni, Gold e Deluxe Edition oltre a gadget fisici come action figure, portachiavi e altro merchandising.

Gli sconti sono già attivi anche in Italia e andranno avanti solamente per pochi giorni, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.