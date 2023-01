Ubisoft, il futuro di alcune IP sarebbe in bilico in seguito al taglio dei costi?

Gli ultimi dati finanziari di Ubisoft hanno portato a un crollo del 20% in borsa, eppure ciò potrebbe essere solamente la punta dell'iceberg di alcune delle problematiche che potrebbero coinvolgere la compagnia nel prossimo futuro: si parla, infatti, di possibili tagli ai costi tramite l'eliminazione di alcune IP. Ma cos'è successo?

Il tutto è partito dalla giornata di ieri 12 gennaio 2023, in seguito all'uscita dell'ultimo report finanziario di che ha evidenziato un quadro tutt'altro che positivo per la compagnia: si parla di vendite al di sotto delle aspettative per Ubisoft, seppur questa non sia una situazione unicamente correlata a Ubisoft, come emerso dai recenti dati di vendita del mercato videoludico che hanno registrato un calo rispetto al 2021.

Il tutto, però, potrebbe portare a conseguenze ben peggiori per i videogiocatori, proprio in seguito al taglio alle attività non essenziali. Con quest'ultimo termine non si sa a cosa i piani alti della compagnia facciano riferimento, seppure si possa credere che la vendita di alcune IP o l'eliminazione definitiva di esse non sia da escludere a priori.

Eppure, si sa che le conseguenze dell'andamento dell'economia globale ha coinvolto in modo pesante la compagnia transalpina, la quale si è vista costretta ad adottare delle misure necessarie: i servizi live e l'incremento di produzioni videoludiche legate a brand redditizi - basti pensare al solo Assassin's Creed, per citarne uno tra i tanti brand di Ubisoft - saranno solo una parte della strategia della compagnia.

Tuttavia, al rafforzamento delle principali IP seguiranno alcuni tagli al personale, soprattutto per quei dipendenti non al lavoro sui progetti principali della compagnia. Dunque, sembrerebbe che la conseguenza principale della riduzione dei costi sia proprio l'abbandono di progetti minori o comunque non in linea con i desideri del pubblico - senza tener conto degli stravolgimenti interni che coinvolgeranno in prima linea i dipendenti -.

Al momento, però, non vi è alcuna informazione ufficiale sui cambiamenti che verranno apportati di qui in avanti, il che lascia numerosi interrogativi aperti sui progetti annunciati nel corso degli anni dalla stessa Ubisoft, tranne per le IP principali della compagnia: Assassin's Cred, che ritornerà nella seconda metà dell'anno con Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora e non solo.