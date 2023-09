Per Ubisoft il futuro dei videogiochi è nello streaming: il pensiero di Yves Guillemot

Ubisoft ne è sicura: lo streaming diventerà lo standard principale dell'industria videoludica e rivoluzionerà il settore proprio come ha già fatto in ambito cinematografico e televisivo. A sostenerlo è il CEO della compagnia, Yves Guillemot, nel corso di un'intervista con il Financial Times.

"Quando Netflix disse per la prima volta che si sarebbe data allo streaming, le sue azioni crollarono e venne ampiamente criticata. Oggi sappiamo cosa è diventata. Andrà così anche con i videogiochi sebbene ci voglia ancora tempo, ma quando lo streaming prenderà il sopravvento accadrà molto velocemente", sostiene Guillemot, che prosegue: "Crediamo fortemente che nei prossimi 5 o 10 anni molti giochi esisteranno via streaming e saranno prodotti tramite Cloud, ed è per questo che ci siamo convinti ad andare avanti con gli accordi con Microsoft".

Il CEO si riferisce all'accordo tra Microsoft ed Ubisoft per la pubblicazione dei giochi Activision su Cloud, finalizzato lo scorso agosto. E con l'arrivo di dispositivi mobile sempre più potenti, Guillemot è sicuro che lo streaming si diffonderà più facilmente anche nei mercati emergenti dove il gaming su console non si è del tutto consolidato: "I paesi che necessitano di rapidi sviluppi spesso passano direttamente alle nuove tecnologie saltando quelle vecchie ed i loro vecchi sistemi, dunque pensiamo che questi territori si sposteranno più velocemente verso lo streaming ed il Cloud rispetto ad altre regioni", conclude il numero uno di Ubisoft.

Secondo un recente report il Cloud Gaming è già utilizzato da un terzo dei videogiocatori e sembra che questo specifico ambito sia destinato a divenire sempre più centrale nell'industria videoludica. Cosa ne pensate delle parole di Guillemot?