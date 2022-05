Ubisoft+ su Game Pass Ultimate? Possibili indizi dall'app Xbox

Da tempo si parla del futuro arrivo di Ubisoft+ su Xbox Game Pass Ultimate, la casa francese ha smentito questa possibilità ma l'app Xbox sembra lanciare un concreto indizio che va invece a confermare l'ipotesi.

Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento Inside per l'app Xbox, tra le novità di questo aggiornamento troviamo "migliorie ai risultati di ricerca dei giochi PC su Game Pass, compresi alcuni giochi EA Play e Ubisoft"... si tratta solamente di un caso o forse dietro c'è qualcosa di più?

Oltre a EA Play, il changelog cita espressamente i giochi Ubisoft e perché dunque non titoli di altri sviluppatori e publisher? Sembra evidente come in realtà un accordo tra le due parti sia assolutamente possibile e l'algoritmo migliorato per i risultati di ricerca dei giochi Ubisoft sembra di fatto suggerire come Ubisoft+ sia in dirittura di arrivo su Game Pass Ultimate, affiancandosi quindi ad EA Play.

Al momento chiaramente non ci sono conferme ma chissà che qualcosa non si stia effettivamente muovendo dietro le quinte, se così fosse ne sapremo probabilmente di più nel corso delle prossime settimane. Secondo un rumor, Assassin's Creed Origins sarebbe in arrivo su Game Pass, anche in questo caso però nessun annuncio è giunto da parte dei diretti interessati.