Ubisoft e la Gamescom 2019: Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion e tante novità

Le alte sfere di Ubisoft non tradiscono le attese dei propri fan e confermano la partecipazione alla Gamescom 2019 con un filmato che illustra i videogiochi più importanti che saranno mostrati dal colosso videoludico francese nel corso della fiera di Colonia.

La lineup di Ubisoft per la Gamescom 2019 che si terrà tra il 20 e il 24 agosto comprenderà Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion (con la sua mitica nonnina assassina!), Roller Champions e Rainbow Six Siege. A ciascuno di questi titoli sarà dedicata un'ampia copertura, con postazioni dedicate per coloro che si recheranno in fiera e l'immancabile sequela di filmati in cinematica e di gameplay trailer che approderanno sui canali social e sul portale YouTube dell'azienda transalpina.

Il "more on stage" che accompagna il filmato che conferma la partecipazione di Ubisoft alla Gamescom invita poi gli appassionati di videogiochi a guardare con attenzione alla kermesse di Colonia per assistere, magari, a qualche annuncio riguardante dei progetti non ancora svelati (c'entrano qualcosa le ultime dichiarazioni del CEO Yves Guillemot sull'ambientazione in Cina di Assassin's Creed Kingdom?).

Quali sorprese potrebbe avere in serbo per noi Ubi? Ripensando allo spettacolo a cui abbiamo assistito a giugno nel corso della conferenza Ubisoft dell'E3 2019, tutti gli indizi sembrerebbero condurre verso Gods & Monsters: la fiera di Colonia potrebbe essere infatti il palcoscenico ideale per la presentazione del primo video gameplay della nuova avventura fantasy di Ubisoft ispirata alla mitologia greca e all'esperienza action free roaming di Zelda Breath of the Wild.