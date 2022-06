Ubisoft sarà alla Gamescom 2022, quali giochi potrebbero esserci?

La Gamescom 2022 finora non sembrava promette un grande spettacolo, a causa dell'assenza di numerosi importanti colossi dell'industria. Nelle scorse settimane, infatti, è arrivata la conferma che PlayStation non sarà alla Gamescom 2022, così come Nintendo.

Ma non solo: anche Activision Blizzard e Take-Two non saranno della partita, allargando ulteriormente la lista dei grandi assenti. In mezzo a tutte queste defezioni, però, un grosso nome ha invece rivelato ufficialmente la sua partecipazione alla kermesse di Colonia: tramite i propri profili social, Ubisoft annuncia la sua partecipazione all'evento, promettendo quanto prima ulteriori novità su cosa mostrerà nel corso dei quattro giorni della fiera che, tra l'altro, vedrà il ritorno del pubblico dal vivo.

Ricordiamo a tal proposito che la prossima edizione della Gamescom si terrà dal 24 agosto 2022 fino al successivo 28 agosto, promettendo annunci ed aggiornamenti su numerosi giochi in sviluppo e previsti per il prossimo futuro. Nel caso di Ubisoft si potrebbe considerare molto probabile la presenza di giochi molto attesi quali Avatar Frontiers of Pandora e Skull & Bones, la cui uscita è attesa entro marzo 2023, alla fine dell'anno fiscale attualmente in corso.

Al contrario, con il futuro di Assassin's Creed che sarà rivelato a settembre 2022, è estremamente probabile che la serie di punta di Ubisoft francese non apparirà alla Gamescom, sebbene nulla vieta all'azienda di cambiare anche solo parzialmente i piani. Poco male comunque: al colosso francese non manca certo il materiale per ritagliarsi uno spazio da protagonista nella settimana dell'evento.