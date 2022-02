Ubisoft e giochi competitivi del futuro: nasce la divisione Esports and Competitive Gaming

Dopo aver ampliato con il programma Quartz le attività NFT di Ubisoft, il colosso videoludico francese apre ufficialmente la divisione Esports and Competitive Gaming: agirà a livello globale per promuovere la visione del gaming competitivo e contribuire alla crescita dell'intero settore.

Con l'eSports and Compatitive Gaming, Ubisoft riorganizza il proprio team eSport per consentire ai propri dirigenti e rappresentanti di collaborare con i singoli Paesi e gli esperti locali di videogiochi competitivi. In quest'ottica rientrano anche gli impegni a cui Ubisoft si dedicherà per arricchire l'esperienza dei pro player e degli spettarori di queste attività che stanno calamitando le attenzioni di un pubblico sempre più ampio.

La nuova divisione globale di Ubisoft dedicata agli eSport andrà quindi a costruire e consolidare l'attuale ecosistema competitivo, introducendo degli ulteriori elementi di inclusività che possano far crescere organizzazioni e sponsor. In tal senso, rientreranno tutte le attività eSport di Rainbow Six Siege, Brawlhalla e Trackmania o di nuovi giochi.

Nel descrivere questa missione aziendale, Ubisoft specifica che si tratta di un piano pluriennale di espansione nel settore degli eSport, con attività che spazieranno dai tornei alle leghe adatte a tutti, garantendo un valore di servizio e intrattenimento superiore attraverso un'offerta che possa essere la più diversificata, accessibile e inclusiva possibile. Non appena la situazione lo permetterà, la divisione eSport di Ubisoft punta a investire nella crescita e nella promozione di eventi competitivi internazionali con pubblico dal vivo, anche qui con l'impegno di coinvolgere le community di giochi a sviluppo continuo come Rainbow Six Siege.