Ubisoft+ ha i giochi al lancio come Xbox Game Pass?

Ormai da qualche tempo, si può decidere di abbonarsi ad Ubisoft+, un servizio creato dall'azienda francese per consentire agli utenti di accedere ad un ricco catalogo di titoli e ai loro DLC. Ma Assassin's Creed Mirage e gli altri giochi Ubisoft faranno parte della libreria al day one come accade solitamente per le esclusive Xbox su Game Pass?

Sebbene in passato non tutti i giochi prodotti da Ubisoft entravano automaticamente nel catalogo del servizio ad abbonamento, sembrerebbe che le cose stiano cambiando. Pare che la strategia del colosso videoludico abbia subito un importante cambiamento e tutti i prossimi giochi come Avatar Frontiers of Pandora, Prince of persia The Lost Crown, The Crew Motorfest e Assassin's Creed Mirage non solo approderanno nella libreria di Ubisoft+ al lancio, ma la versione inclusa nel servizio sarà quella più costosa. Questo significa che, nel caso di Prince of Persia, si potrà usufruire anche dell'accesso anticipato di tre giorni e dei costumi bonus. Lo stesso vale per gli altri tre titoli citati, che si potranno giocare nelle loro edizioni Deluxe o Ultimate.

Sembra quindi che, proprio come accade su PC e Xbox Game Pass per tutte le produzioni degli Xbox Game Studios, i titoli Ubisoft saranno disponibili sin da subito per gli abbonati al servizio, che vi ricordiamo è disponibile - almeno per il momento - solo su PC e Xbox.

A proposito, avete già letto il nostro riassunto dell'Ubisoft Forward 2023?