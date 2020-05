Ubisoft: ecco i giochi che hanno venduto oltre dieci milioni di copie su PS4 e Xbox One

Ubisoft si è dimostrata una macchina da guerra inarrestabile in questa generazione, alla luce della presentazione dei risultati finanziari per la chiusura dell'anno fiscale 2020 scopriamo quali sono i giochi di maggior successo del publisher francese.

Nello specifico ben undici giochi appartenenti a sei diverse serie hanno venduto oltre dieci milioni di copie durante la generazione che sta per finire, e nello specifico si tratta di Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 4 e Far Cry 5, Tom Clancy's The Division, Tom Clancy's The Division 2, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Watch Dogs e Watch Dogs 2. Sei sono stati dunque i franchise chiave di questa generazione, ovvero Assassin's Creed, Far Cry, The Division, Ghost Recon, Rainbow Six e Watch Dogs.

Per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) Ubisoft ha in programmazione la pubblicazione di Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Roller Champions, Tom Clancy's Elite Squad (mobile), nuovi aggiornamenti per Brawhalla e un gioco AAA non ancora annunciato appartenente ad una IP molto popolare del catalogo Ubi. Potrebbe trattarsi di un nuovo Splinter Cell, o magari del tanto rumoreggiato ritorno di Prince of Persia? Oppure di Far Cry 6? Lo scopriremo nei prossimi mesi.