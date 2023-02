Ubisoft ha un grande gioco non ancora annunciato in uscita entro marzo 2024

Secondo alcuni rumor, Ubisoft avrebbe ben 11 giochi in uscita nel prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va da primo aprile 2023 al 31 marzo 2024. Tra questi, anche un nuovo gioco premium non ancora annunciato.

A rivelarlo è stato Yves Guillemot durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO del publisher transalpino ha confermato che la compagnia pubblicherà "un grande gioco premium non ancora annunciato" durante il prossimo anno fiscale, in aggiunta a progetti già noti come The Crew Motorfest, Avatar Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage e Skull & Bones, ai quali si aggiungono progetti minori (o comunque non premium) come XDefiant, Rainbow Six Mobile e The Division Heartland.

Guillemot ha parlato chiaramente di "un gioco premium" e questo esclude dunque le produzioni free to play dal momento che con il termine premium ci si riferisce a pubblicazioni vendute a prezzo pieno. Non sappiamo effettivamente di cosa possa trattarsi, in tanti sperano nello Star Wars di Ubisoft Massive, ma un lancio durante il prossimo anno fiscale appare decisamente prematuro, dal momento che fino ad oggi abbiamo ancora visto un trailer o una immagine in-game.

Forse ne sapremo di più all'E3, Ubisoft sarà alla fiera di Los Angeles... se questa si farà, afferma il CEO della compagnia, lanciando probabilmente una frecciatina all'organizzazione dell'evento.