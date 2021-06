Ubisoft+ su Google Stadia: la partnership approda anche in Europa

Nel corso dell'aprile di quest'anno, il servizio di abbonamento Ubisoft+ è diventato disponibile su Google Stadia, con un'integrazione indipendente dall'attivazione di una sottoscrizione di tipo Google Stadia Pro.

La partnership tra il colosso francese e Google ha tuttavia inizialmente coinvolto solamente gli Stati Uniti d'America, lasciando esclusi i Paesi del Vecchio Continente. Ebbene, ora, a dispetto dell'assenza di una comunicazione ufficiale in merito, sembra che la collaborazione sia infine divenuta operativa anche in Europa. Lo suggeriscono le numerose segnalazioni che a partire dalla giornata odierna - mercoledì 2 giugno 2021 - hanno iniziato ad alternarsi rapidamente sui social network. Su Twitter, in particolare, sono molti gli utenti Google Stadia che riferiscono di avere ora accesso ai contenuti inclusi nell'abbonamento al servizio Ubisoft+.



In attesa di eventuali dettagli ulteriori sulla situazione europea, ricordiamo che di recente l'interfaccia di Ubisoft+ si è rinnovata, mentre il servizio del team francese ha anche accolto un nuovo sistema di Ricompense. Restano nel frattempo non confermati i rumor che vorrebbero il servizio in arrivo nell'offerta proposta da Xbox Game Pass Ultimate, in maniera simile a quanto già avviene con EA Play. Per il momento, infatti, né Ubisoft né Microsoft hanno annunciato la stipulazione di un accordo in tal senso.