Ubisoft su Google Stadia: sarà complementare a PC e console

A margine del keynote di annuncio di Google Stadia, il presidente e amministratore delegato di Ubisoft Yves Guillemot ha discusso con i colleghi di GameSpot delle prospettive del nuovo servizio di game streaming di Big G e delle possibili conseguenze che potrebbe avere l'iniziativa sull'intera industria videoludica.

Dopo aver concesso a Google la possibilità di utilizzare Assassin's Creed Odyssey come test per mostrare al pubblico come funziona Project Stream, il CEO dell'azienda transalpina esorta il suo interlocutore a "guardare Stadia come ad un elemento complementare alle PC e alle console. Se hai internet, grazie a Stadia puoi giocare sul sistema che ti permette di provare il tuo gioco".

"La cosa buona di questa industria è che ti consente di giocare su smartphone o su PC, e adesso puoi fare lo stesso con qualsiasi gioco", ha poi specificato Guillemot aggiungendo che "penso che questo sia un modo di giocare diverso a seconda di dove ti trovi".

Quanto alle perplessità di chi, giustamente o meno, ritiene vane le promesse di Google di fornire un'esperienza di gioco in streaming soddisfacente anche a coloro che non possono accedere a una connessione internet abbastanza veloce da raggiungere i 4K di risoluzione e i 60fps senza inficiare negativamente sull'input lag, il boss di Ubisoft spiega che gli sviluppatori "saranno in grado di scalare il gioco in funzione della qualità della connessione a internet".

In base alle informazioni fornite dal colosso di Mountain View, Google Stadia arriverà nel 2019 in Asia, Nord America ed Europa (si spera anche in Italia) ad un prezzo che deve essere ancora definito per la console, per il controller e per l'accesso al servizio di game streaming.