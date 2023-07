Ubisoft, grandi progetti per il futuro: dieci giochi in uscita per il 2024

Con la fine dell'Ubisoft Forward 2023 in cui erano presenti Assassin's Creed Mirage e molto altro ancora - come Avatar Frontiers of Pandora -, il momento di conoscere il futuro dei grandi progetti targati Ubisoft si fa sempre più vicino. L'anno fiscale 24 è ricolmo di IP della nota software house, come annunciato agli investitori.

Di recente è stato infatti pubblicato un documento redatto alla luce di una riunione a porte chiuse con gli shareholder, al fine ultimo di mostrare quel che verrà rilasciato prossimamente. Come confermato dalla stessa casa Ubisoft, l'anno fiscale ancora in corso fino ad aprile 2024 vedrà la pubblicazione di ben dieci giochi: i nomi sono quelli che già conosciamo per la maggior parte, ma vi è qualche sorpresa.

Come possiamo leggere all'interno del suddetto documento, sappiamo che "la line-up per l'anno fiscale 24 include Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, un altro grande gioco, oltre a Just Dance 24 Edition, Prince of Persia The Lost Crown, Skull and Bones, The Crew Motorfest e XDefiant". Di quale altro grande titolo si tratta? Mancano ulteriori riferimenti al progetto in questione, ma qualora la finestra di pubblicazione venisse confermata, il tempo che ci separa dal suo reveal sarebbe alquanto ristretto.

Ben dieci titoli Ubisoft ci faranno compagnia nel corso del prossimo futuro: fra tutti è indubbia l'importanza di Assassin's Creed Mirage che risplende nella nuova demo dedicata al gameplay vista in concomitanza della Summer Game Fest di quest'anno.