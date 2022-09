Ubisoft+ è gratis per un mese: come riscattare la prova gratuita

Per celebrare il terzo anniversario del servizio Ubisoft+, che ha appena ricevuto una cospicua iniezione di indie terze parti, la casa francese ha ben pensato di offrire a tutti quanti la possibilità di provare il servizio gratuitamente per un mese. Siete interessati? Ecco come dovete fare.

Avete tempo fino al 10 ottobre 2022 per attivare il vostro mese gratuito: per farlo, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo e scegliere il piano che desiderate: PC Access offre i nuovi giochi di Ubisoft al lancio, le edizioni Premium degli stessi e un catalogo di oltre 100 titoli liberamente giocabili, il tutto fruibile esclusivamente su PC. Al termine del mese gratuito, l'abbonamento si rinnoverà a 14,99 euro al mese; il piano Multi Access offre tutto ciò che abbiamo elencato finora, con in più la possibilità di giocare a tutti i giochi Ubisoft su Google Stadia via cloud. Al termine della prova, questo abbonamento si rinnoverà a 17,99 euro al mese.

Come abbiamo visto, al momento dell'attivazione della prova gratis viene anche attivato il rinnovo automatico, difatti è anche obbligatorio inserire un metodo di pagamento. Se lo desiderato, in ogni caso, potete disattivarlo in qualsiasi momento dalla vostra area personale. Il mese gratuito può essere riscattato anche da coloro che in passato hanno usufruito di promozioni simili.