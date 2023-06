Ubisoft+ è gratis per una settimana su PC e Xbox: come riscattare la prova gratuita

Mentre proseguono le grandi manovre per gli annunci dell'evento Ubisoft Forward che si terrà a breve, il colosso videoludico francese riguadagna i social per invitare tutti i videogiocatori PC e Xbox ad accedere gratis a Ubisoft+ per una settimana.

La nuova offerta lanciata dall'azienda transalpina è attiva da oggi, giovedì 8 giugno, e lo sarà fino alle ore 15:00 italiane di mercoledì 21 giugno. In questo lasso di tempo, tutti coloro che si iscriveranno per la prima volta al servizio potranno farlo in maniera del tutto gratuita per i primi sette giorni, nel corso dei quali sarà possibile accedere senza alcuna limitazione al pacchetto completo dei contenuti del servizio in abbonamento.

Ubisoft Plus, lo ricordiamo, offre l'accesso al catalogo completo delle esperienze digitali del publisher e sviluppatore d'oltralpe. Nell'elenco dei videogiochi proposti "gratuitamente" agli abbonati, troviamo infatti tutti (ma proprio tutti) i titoli realizzati dalle sussidiarie di Ubisoft e prodotti dal colosso transalpino, ivi compresi i giochi commercializzati di recente e le vecchie glorie PC del passato. La versione Xbox del servizio, conosciuta come Ubisoft+ Multi Access, pur proponendo un catalogo ridotto rispetto all'edizione PC vanta comunque una lista con oltre cento videogiochi e la possibilità di accedere a tutte le espansioni e di ottenere uno sconto del 10% sui pacchetti di valuta virtuale.

Il primo accredito per l'abbonamento mensile da 14,99 euro (per la versione PC) o da 17,99 euro (per Ubisoft+ Multi Access su Xbox) partirà solo al termine della settimana di prova, ma con la possibilità di disdire l'iscrizione in qualunque momento della prova settimanale.