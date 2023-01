Ubisoft+, imminente lo sbarco su Xbox? Movimenti sospetti lo suggeriscono

Sappiamo già da tempo che Ubisoft+ dovrebbe arrivare su Xbox presto o tardi. Il servizio di Ubisoft per il momento non è ancora parte dell'offerta Microsoft e non è ancora chiaro quando ciò avverrà. Tuttavia potrebbe non mancare molto.

Sullo store Xbox ufficiale americano, infatti, come fatto notare su Twitter da MauroNL, diversi giochi del colosso francese sono segnalati come "gratis", ed alcuni presentano anche un conto alla rovescia che indica in direzione del 16/17 gennaio. Non è chiaro il perché di questo particolare aggiornamento dello store Xbox, e se da un lato non è da escludere che possa essersi trattato di un errore, dall'altro l'ipotesi è che nel giro di pochi giorni possano arrivare importanti novità sullo sbarco di Ubisoft+ all'interno dell'ecosistema Xbox.

Possibile in tal senso l'eventuale ingresso del programma Ubisoft tra le offerte di Xbox Game Pass, arricchendo in questo modo l'offerta del servizio in abbonamento di Microsoft in maniera considerevole. Per il momento, però, si resta nel campo delle semplici ipotesi, in attesa che arrivino prossimamente conferme definitive da parte di Ubisoft o di Microsoft.

Ricordiamo nel frattempo che il colosso di Redmond ha confermato i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023 fino al 20 gennaio, tra i quali vi è Monster Hunter Rise.