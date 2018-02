Ubisoft incrementerà il supporto a Nintendo Switch; ottimi risultati per Mario + Rabbids

Nel corso dell'ultima riunione con gli investitori relativa al trimestre conclusosi lo scorso 31 dicembre, il Chief Executive Officer diYves Guillemot e il Chief Financial Officer Alain Martinez hanno parlato dei risultati ottenuti sue dei piani futuri della compagnia.

Martinez ha sottolineato che l'azienda è "davvero soddisfatta" della prestazione di Mario + Rabbids Kingdom Battle: lo strategico a turni firmato Ubisoft Milano è diventato il gioco third-party più venduto del 2017 su Switch e adesso sta riscuotendo enorme successo anche in Giappone in seguito al lancio avvenuto il mese scorso. Il dirigente continua affermando che grazie al grande slancio dell'ibrida della Grande N, il gioco dovrebbe inoltre beneficiare di ottime vendite sul lungo termine, che Ubisoft è "chiaramente il leader fra i third-party" su Switch e che la compagnia ha intenzione di incrementare il supporto alla console. Successivamente Guillemot ha confermato che i rapporti con Nintendo "continuano a crescere" e che Ubisoft ha in programma molto altro per il futuro.

Ricordiamo che secondo gli ultimi rumor, anche South Park: Scontri Di-Retti arriverà sulla piattaforma di Nintendo.