Ubisoft: parte l'indagine sulle accuse di molestie e abusi da parte dei dipendenti

Con una nota pubblicata sulle pagine del sito ufficiale di Ubisoft, i rappresentanti del colosso videoludico francese confermano l'avvio di una indagine che possa fare chiarezza sulle accuse di molestie sessuali e cattiva condotta da parte dei suoi dipendenti.

Le accuse di molestie dei dirigenti Ubisoft, emerse in rete nei giorni scorsi insieme a diverse altre accuse mosse a Chris Avellone e ad altri personaggi dell'industria dell'intrattenimento digitale, tra cui Ashraf Ismail che ha lasciato Assassin's Creed Valhalla, spingono così i vertici dell'azienda transalpina ad avvalersi di consulenti esterni per avviare un'indagine che possa fare chiarezza sulle eventuali responsabilità dei singoli dipendenti e dei membri del quadro dirigenziale.

La nota pubblicata sul sito di Ubisoft specifica infatti che "per quanto riguarda le recenti accuse sollevate contro alcuni membri del team Ubisoft: vogliamo iniziare chiedendo scusa a tutti coloro che ne sono stati colpiti, ci dispiace davvero per ciò che è accaduto. Siamo impegnati a creare un ambiente inclusivo e sicuro per i nostri dipendenti, per i giocatori e per l'intera community, ma è chiaro che in passato non ci siamo riusciti. Dobbiamo fare di meglio".

Sempre attraverso le pagine del portale ufficiale di Ubisoft si legge che "abbiamo avviato delle indagini su tali accuse, avvalendoci del supporto di consulenti esterni specializzati. Sulla base dei risultati che otterremo, ci impegnamo a fondo per intraprendere qualsiasi azione disciplinare adeguata. Dato che queste indagini sono in corso, non possiamo offrire ulteriori commenti al momento. Stiamo inoltre verificando e aggiornando le nostre politiche e i processi decisionali esistenti per capire dove si sono guastati e garantire che in futuro si possano prevenire, rilevare e punire con maggiore celerità ed efficacia ogni comportamento inappropriato".