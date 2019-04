Ubisoft interrompe la produzione dei giocattoli di Starlink Battle for Atlas

A febbraio, Ubisoft ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti per Starlink Battle for Atlasa, nelle scorse ore la compagnia ha fornito un aggiornamento in merito confermando lo sviluppo di ulteriori update e annunciando lo stop alla produzione dei giocattoli fisici.

"A dispetto dell'immenso e continuo supporto ricevuto da tutti i giocatori, purtroppo le vendite di Starlink Battle for Atlas non sono state all'altezza delle aspettative. Per questo abbiamo dovuto decidere di non produrre giocattoli fisici né per l'aggiornamento primaverile né per quelli futuri. Da parte nostra, ci siamo impegnati moltissimo per offrire a tutta la community di appassionati l'aggiornamento più grande possibile e siamo felici di annunciarvi che potrete comunque collezionare nuove navi, piloti e armi in formato digitale. Inoltre verrà pubblicata una grande quantità di materiale gratuito per espandere il gioco: nuove missioni, sfide e nuove attività da svolgere in tutto Atlas, perfino contenuti suggeriti dalla community stessa, come le gare dei Predoni."

Nonostante l'ottima accoglienza le vendite sono state inferiori alle aspettative e questo ha spinto Ubisoft ad interrompere la produzione di personaggi e astronavi di Starlink, mentre il supporto digitale continuerà ancora per qualche tempo con l'arrivo di espansioni, DLC, patch e contenuti aggiuntivi gratuiti. Starlink Battle for Atlas si unisce purtroppo ad altri Toys to Life che hanno sofferto di problemi di vendite come Disney Infinity e LEGO Dimensions.