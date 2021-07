Ubisoft: introiti in calo nel primo trimestre dell'anno, ma grandi piani per il futuro

Ubisoft ha appena divulgato i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2021-2022, cominciato il 1° aprile 2021 e terminato il 30 giugno 2021. I documenti parlano di buoni incassi per la casa francese, seppur in calo rispetto all'anno scorso, e di grandi piani per il futuro.

Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021-2022 Ubisoft ha fatto registrare incassi netti per 326 milioni di euro, superando lievemente la previsione di 320 milioni di euro, ma facendo registrare un importante calo del 20,5% rispetto ai 410 milioni incassati nello stesso periodo dell'anno 2020-2021 e un aumento del 3,8% rispetto ai 314,2 milioni di euro messi in saccoccia nel 2019-2020. Ubisoft adesso prevede di incassare altri 340 milioni di euro nel secondo trimestre dell'anno (dal 1° luglio al 30 settembre).

I piani per il futuro della casa francese passano innanzitutto per l'espansione dei grossi franchise esistenti, come Assassin's Creed Valhalla, che oltre al DLC L'Assedio di Parigi riceverà anche un secondo anno di contenuti, Far Cry 6, in uscita il 7 ottobre e pronto a cavalcare l'onda del successo riscontrato dal franchise negli ultimi anni, Rainbow Six Extraction, che nel 2022 punta ad espandere il pubblico di R6, e Mario + Rabbids Sparks of Hope, esclusiva per Nintendo Switch in arrivo l'anno prossimo. Ubisoft ne ha approfittato per ricordare che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede bene, anche se è ancora presto per svelare dei dettagli. Le nuove IP includono Riders Republic, Skull & Bones (che pare pronto ad entrare in Alpha dopo 8 anni di sviluppo), Avatar Frontiers of Pandora e un nuovo gioco di Star Wars.

Ubisoft punta anche ad attaccare il mercato free-to-play con Tom Clancy's The Division Heartland per PC e console, un nuovo The Division per dispositivi mobili, Tom Clancy's XDefiant (fresco di annuncio) e un nuovo gioco mobile misterioso previsto per l'inizio del prossimo anno.