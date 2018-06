Ubisoft invita gli artisti a partecipare alla creazione del mondo di Beyond Good & Evil 2

In occasione dell’Electronic Entertainment Expo 2018, Ubisoft ha annunciato una partnership assolutamente inedita con HITRECORD, la piattaforma creativa e collaborativa con sede a Los Angeles fondata da Joseph Gordon-Levitt.

Joseph Gordon-Levitt e il produttore senior di Beyond Good and Evil 2, Guillaume Brunier, sono comparsi insieme sul palco della conferenza stampa di Ubisoft dell’E3 2018 per invitare artisti di ogni tipo e livello a partecipare allo Space Monkey Program, collaborando su vari contenuti, come illustrazioni di poster, pubblicità radiofoniche e musiche originali, che compariranno nel gioco. “Fin dall’inizio, sapevamo di voler coinvolgere la nostra community in modo assolutamente inedito”, ha dichiarato Michel Ancel, direttore creativo di Beyond Good and Evil 2. “HITRECORD è il partner perfetto per creare e dare vita a questo vasto mondo collaborando con le nostre community di appassionati.”

“È fantastico lavorare con i responsabili di Ubisoft e il team di Beyond Good and Evil”, ha dichiarato il fondatore e direttore di HITRECORD, Joseph Gordon-Levitt. “Gli elementi alla base di HITRECORD sono proprio la collaborazione, ovvero lavorare con altri artisti per dare vita alle idee delle persone. L’universo di Beyond Good and Evil è così ricco e diverso da essere perfetto per collaborare con la community. Non vedo l’ora di scoprire tutto ciò che potremo realizzare insieme”. Gli artisti di ogni livello di abilità interessati a collaborare possono visitare il sito web di HITRECORD, hitrecord.org/bgegame, dove troveranno un link diretto per creare un account dello Space Monkey Program. I partecipanti potranno caricare artwork e musiche originali e molto altro ancora, oppure creare contenuti con il contributo di altri utenti. I responsabili del team di sviluppo di Beyond Good & Evil 2 terranno alcuni briefing creativi e verifiche costanti per guidare tale fase e gli artisti della community, che collaboreranno con altri utenti sulla piattaforma per sviluppare e produrre i contenuti finali. I candidati selezionati i cui contenuti saranno inseriti nel gioco, riceveranno il giusto riconoscimento e saranno pagati per il loro contributo.

I team creativi di Beyond Good and Evil 2 e HITRECORD analizzeranno costantemente i contenuti, fornendo opinioni e linee guida alla community. Per maggiori informazioni su HITRECORD, visitare il sito dell'etichetta. La data di uscita e le piattaforme su cui sarà disponibile Beyond Good and Evil 2 saranno annunciate più avanti.