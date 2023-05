Ubisoft lancerà 8 giochi entro aprile 2024: c'è anche un 'grande gioco' non annunciato

Oltre ad aver confermato di voler incrementare la forza lavoro su Assassin's Creed, Ubisoft ha rivelato i deludenti risultati dell'anno fiscale appena concluso, ed ha anticipato i suoi piani strategici per i prossimi mesi.

Il report di Ubisoft parla di una perdita di circa 500 milioni di euro per l'anno fiscale da poco terminato, un dato in netto contrasto con l'utile operativo di 408 milioni di euro dell'anno precedente. Guardando al futuro, Ubisoft è ottimista sui lanci dei suoi giochi, con l'intenzione di pubblicare otto titoli prima di aprile 2024, tra cui Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, Skull and Bones, The Crew Motorfest, The Division: Resurgence, XDefiant e un altro "grande gioco", di cui chiaramente non abbiamo ancora ricevuto una presentazione ufficiale.

Alcuni di questi giochi sono stati rinviati di mesi o anni, con Avatar: Frontiers of Pandora precedentemente previsto per il lancio nell'anno fiscale precedente, e soprattutto Skull and Bones che dopo il suo annuncio risalente al 2017 ha subito dei rinvii ripetuti nel corso degli anni. Stando alle anticipazioni fornite dalla stessa Ubisoft, entrambi i progetti arriveranno entro aprile del prossimo anno.

Per far fronte alla difficoltosa situazione finanziaria Ubisoft ha nuovamente licenziato parte del suo personale, questa volta concentrandosi in particolar modo sul servizio clienti.