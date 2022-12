Ubisoft lancia il Programma Fair Play per promuovere interazioni positive nel gioco

Ubisoft annuncia il Programma Fair Play, una piattaforma progettata per promuovere interazioni positive nel gioco. Questa nuova piattaforma con apprendimento autogestito è stata pensata per fornire le risorse per comprendere meglio i comportamenti disturbanti nel gioco e l'impatto che questi possono avere sull'esperienza di altri giocatori.

Questa iniziativa è una continuazione del più ampio percorso di Ubisoft per la creazione di

strutture che favoriscano esperienze più gratificanti ed evitino interazioni dannose attraverso molteplici approcci, come il progetto di ricerca Zero Harm in Comms lanciato insieme a Riot Games.

"In Ubisoft, il nostro obiettivo principale è creare giochi che favoriscano esperienze online

positive e assicurarci che i giocatori crescano in comunità sicure", ha dichiarato Jérémy

Marchadier, Director of Player Safety di Ubisoft. "Il comportamento disturbante nei giochi è

un problema che prendiamo sul serio e che riteniamo debba essere affrontato attraverso

molteplici approcci. Crediamo che l'educazione e la promozione di un gioco positivo siano

fondamentali per indurre un cambiamento positivo nell'esperienza dei giocatori."

Il Programma Fair Play debutta insieme alla visualizzazione del Punteggio di Reputazione di Rainbow Six, strumento che permetterà ai giocatori di avere una comprensione chiara e concreta dell'impatto del loro comportamento nel gioco. Con questa piattaforma, il publisher francese dichiara guerra alla tossicità nei videogiochi con l'obiettivo di creare ambienti di gioco limpidi e puliti per tutti i giocatori.