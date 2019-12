Ubisoft lancia i saldi di fine anno con extra sconti per spese superiori a 50 euro

Ubisoft ha inaugurato i saldi di fine anno, e da oggi propone un'ulteriore offerta speciale nel tentativo di invogliare i gamer all'acquisto dei propri prodotti. Da oggi fino al 26 Dicembre sarà applicato infatti uno sconto extra del 20% per le spese di importo pari o superiore a 50 euro.

Per usufruire della promozione, basta inserire al momento dell'acquisto il codice UBI20. Non si tratta però dell'unica offerta sulla piattaforma del publisher: dal 27 Dicembre è previsto una sorta di 3x2, ossia con l'acquisto di tre prodotti, il terzo (quello meno caro) sarà gratis. Stavolta sarà tutto gestito in automatico direttamente al momento del pagamento, senza dunque bisogno di inserire alcun codice.

Fino al 2 Gennaio 2020 infine, sarà attiva una serie di scontistica più tradizionale, ossia con una percentuale di sconto a seconda del titolo. Insomma, tanta carne al fuoco per Ubisoft, il cui negozio in occasione del Natale sembra essersi davvero vestito a festa. Tra le offerte più interessanti ci sono sconti per le edizioni speciali di Ghost Recon Breakpoint e Assassin's Creed Odyssey. Per approfondire prima dell'eventuale acquisto, sul nostro sito trovate sia la recensione di Ghost Recon Breakpoint, sia la recensione di Assassin's Creed Odyssey.

Che ne pensate? Approfitterete di qualcuna di queste promozioni? Per conoscere tutte le offerte nel dettaglio ed i giochi in sconto, vi rimandiamo direttamente al sito di Ubisoft.