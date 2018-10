Ubisoft lancia un sondaggio sui personaggi Nintendo: nuova collaborazione in arrivo?

Dopo Mario + Rabbids Kingdom Battle, Ubisoft collaborerà nuovamente in futuro con Nintendo per il lancio di un nuovo titolo che unisca le proprietà intellettuali delle due compagnie? Un sondaggio inviato proprio dal publisher francese suggerirebbe di sì.

Come segnalato dall'utente Brybry su Twitter, Ubisoft sta inviando via mail ad alcuni giocatori un sondaggio incentrato sulle mascotte della Grande N, in particolare sui personaggi appartenenti all'universo di Super Mario. Ma quali sono le ragioni dietro il lancio di questo sondaggio? Su due piedi, è facile pensare a un seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, titolo pubblicato ad agosto 2017 che vede i Rabbids combattere fianco a fianco con Mario e i suoi compagni di avventure. Ricordiamo infatti che il curioso cross-over a opera di Ubisoft Milano e diretto da Davide Soliani è stato accolto calorosamente dalla critica videoludica e dai giocatori, ed è tuttora il titolo che ha venduto più copie su Switch (oltre due milioni a settembre 2018) fra quelli non pubblicati da Nintendo. Ovviamente potrebbe anche trattarsi di un progetto inedito o, addirittura, di un'iniziativa non legata allo sviluppo di un nuovo gioco. Che ne pensate voi? Vorreste Mario + Rabbids Kingdom Battle 2 oppure preferireste qualcosa di diverso?