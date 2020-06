Ubisoft lancia i Summer Sale con tanti sconti sui migliori giochi

Ubisoft Store presenta i Summer Sale, tante offerte sui migliori giochi del catalogo della casa francese, in vendita fino al 18 giugno a prezzi scontatissimi. Di seguito le principali offerte che coinvolgono tutti i principali franchise delal compagnia.

Tra i tanti segnaliamo ad esempio Rainbow Six Siege a 8 euro, Assassin's Creed Origins a 12 euro, Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9.90 euro, Assassin's Creed Origins Deluxe Edition a 14 euro, Tom Clancy's The Division 2 a 9.90 euro, Far Cry V Mondo Edition a 40,50 euro, Anno 1800 a 27 euro e Assassin's Creed III Remastered a 19.99 euro, solamente per citare alcuni giochi in promozione.

Acquistando Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold o Ultimate Edition potrete usufruire di uno sconto aggiuntivo del 20% sul totale del carrello, la promozione è valida non solo sui giochi ma anche sul merchandising come action figure, poster, bandiere, magliette, portachiavi e tanti altri gadget.

I Summer Sale di Ubisoft Store sono attualmente in corso e andranno avanti fino al 18 giugno compreso, se siete interessati dunque approfittatene prima che sia troppo tardi.