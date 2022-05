Ubisoft lavora ad un nuovo battle royale: avvistato un video di Wild Arena Survivors

Sebbene non abbia ricevuto una presentazione ufficiale da parte della compagnia d'Oltralpe, sembra proprio che Ubisoft stia sviluppando ad un altro battle royale: Wild Arena Survivors, in arrivo su dispositivi mobile.

Già al lavoro su Ghost Recon Frontline e Project Q (anche se quest'ultimo non è definito propriamente un battle royale dagli sviluppatori francesi), Ubisoft decide di esplorare ulteriormente il mercato dei Battle Royale con Wild Arena Survivors, un titolo basato su una struttura di gameplay PvPvE. Il gioco vedrà un totale di 40 giocatori affrontarsi in partite frenetiche contendendosi la vittoria finale. Il tutto sarà ambientato su un'sola esotica, e sarà compito di ogni sopravvissuto andare a caccia di risorse uniche, difendersi dagli animali selvatici e, ovviamente, avere la meglio sugli altri giocatori. Il battle royale è prodotto dagli sviluppatori di Ubisoft Entertainment, già autori di diversi titoli come The Hungry Shark, Assassin's Creed Rebellion, Rayman Adventures e Just Dance Controller.

Un primo filmato di Wild Arena Survivors è apparso sul canale YouTube di Ubisoft Paris Mobile, nel mentre il gioco è stato silenziosamente distribuito in soft-launch in Canada, dove è già possibile metterlo in download tramite Google Play. A questo punto, ci aspettiamo a breve una presentazione definitiva del battle royale.