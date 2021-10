Ubisoft lavora ad un gioco action Sci-Fi? Gli indizi da un annuncio di lavoro

Ubisoft Stockhol, studio nato originariamente per dare manforte nello sviluppo di Avatar Frontiers of Pandora, sta sviluppando una IP completamente originale. Il progetto non è ancora stato presentato ufficialmente, tuttavia i primi indizi sono emersi online grazie ad un annuncio di lavoro.

Il team di Ubisoft si dice in cerca di numerosi nuovi collaboratori ed ha aperto 27 posizioni per cui è attualmente possibile candidarsi. Questo ci consente di intuire quella che sarà in linea di massima la natura di questo progetto.

Le informazioni per il ruolo di "lead game designer action/combat", ad esempio, suggeriscono che con buona probabilità si tratterà di un gioco action tripla A, dal momento che i candidati dovranno preferibilmente aver accumulato già una significativa esperienza nel campo dei giochi d'azione ad alto budget. Nel campo relativo al ruolo di "animation/engine programmer" viene poi specificato che il gioco si avvarrà di un sistema di animazioni costruito da zero, che quindi non dovrebbe presentare punti in comune particolarmente marcati con Assassin's Creed, Watch Dogs e gli altri grandi franchise Ubisoft.

Infine, gli interessati sono invitati a contattare Ubisoft e a unirsi a lei per "un viaggio sulla Luna". Una frase che potrebbe essere legata alle grandi ambizioni del progetto, oppure potrebbe costituire un indizio sulla sua natura Sci-Fi. Naturalmente, per saperne di più, non ci resta che attendere i futuri aggiornamenti ufficiali.