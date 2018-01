Ubisoft al lavoro su un nuovo misterioso progetto? Trapela un'immagine concept

L'artistalavora come Associate Lead Concept Artist per conto die nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo ArtStation una misteriosa immagine concept che potrebbe riferirsi ad uno dei prossimi progetti della casa francese.

L'artwork in questione (ricordiamolo, un semplice concept) mostra un'ambientazione distopica e oscura, probabilmente legata in qualche modo all'Oriente, almeno considerando i caratteri Kanji presenti in basso a sinistra.

Difficile saperne di più, per quanto la fonte sia affidabile non è chiaro se il concept sia relativo a un nuovo gioco oppure ad un progetto magari cancellato. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Ubisoft. Cosa ne pensate di questo concept art?