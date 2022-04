Ubisoft al lavoro su Pathfinder, nuovo TPS cooperativo: il leak di Tom Henderson

Sembra che Ubisoft stia sviluppando un nuovo Third Person Shooter cooperativo, almeno stando a quanto sostenuto dal famoso insider Tom Henderson. Il titolo, che dovrebbe chiamarsi Pathfinder, sarebbe esteticamente molto simile ad Hyper Scape, battle royale sempre dell'azienda francese prossimo alla sua chiusura.

Stando a quanto riferito da Henderson, Pathfinder si presenterebbe come un prodotto ben diverso rispetto ad Hyper Scape sul piano ludico: squadre composte da un massimo di 4 giocatori, che impersonano "Eroi" con abilità uniche ciascuno, si ritrovano all'interno di vaste mappe con lo scopo di addentrarsi fino al cuore dello scenario per affrontare e sconfiggere il boss principale, una sofisticata IA nemica. Lo scenario sarà pieno di portali da superare, che cambiano ad ogni partita costringendo gli utenti a seguire un percorso sempre diverso per arrivare all'obiettivo.

Le mappe sarebbero inoltre piene di nemici da affrontare per salire di livello e diventare quindi più forti: più ci si addentra verso il centro dell'ambientazione, più la sfida si farà ardua. Si presume infine che Pathfinder avrà elementi PvPvE, con scontri anche contro altri giocatori umani.

Al momento Henderson non fornisce nessun indizio su quale potrebbe essere la possibile finestra di lancio per il gioco, limitandosi a confermare che lo sviluppo è ancora nelle primissime fasi. Nessun accenno nemmeno alle piattaforme sulle quali dovrebbe essere disponibile in futuro. Ricordiamo nel frattempo che Hyper Scape sta per chiudere i battenti: lo stop ai server è atteso per il prossimo 28 aprile 2022.