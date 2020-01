Ubisoft al lavoro su un tripla A per VR: si tratta del nuovo Splinter Cell?

È ormai da un bel po' che continuano a spuntare voci di corridoio sul possibile nuovo episodio di Splinter Cell, il quale potrebbe essere attualmente in lavorazione presso uno dei numerosi studi Ubisoft in giro per il mondo.

L'azienda francese, stando agli ultimi rumor, sarebbe al lavoro su un progetto molto importante dedicato esclusivamente ai possessori di un caschetto per la realtà virtuale. Da alcuni annunci di lavoro è stato possibile scoprire come Ubisoft sia alla ricerca di un Build Engineer, un Lead Character Artist, un Technical Artist e un VFX Artist per un tripla A per VR. Data l'importanza del progetto è difficile (ma non impossibile) che possa trattarsi di un'IP minore o completamente nuova e, di conseguenza, sono in molti a pensare che il gioco in questione sia proprio il chiacchieratissimo Splinter Cell di cui si parla ormai da mesi. C'è anche chi pensa si tratti di uno spin-off della seria Assassin's Creed, ma considerando i recenti rumor su AC Kingdom/Ragnarok l'ipotesi del ritorno di Sam Fisher con un titolo VR sembra molto più credibille

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul misterioso titolo, che con tutta probabilità verrà svelato in occasione dell'E3 2020, vi ricordiamo che Ubisoft Montreal ha di recente cancellato un gioco di cui non si conosce alcun dettaglio.