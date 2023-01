Ubisoft al lavoro su Far Cry 7 e Far Cry multiplayer, secondo Tom Henderson

Direttamente dalle pagine di Insider Gaming, il noto insider Tom Henderson ha rivelato alcune scottanti informazioni su quelli che potrebbero essere, presumibilmente, i prossimi capitoli della serie di Far Cry.

Stando a quanto rivelato da alcune fonti anonime alla redazione di Insider Gaming, Ubisoft sarebbe attualmente al lavoro su ben due titoli separati: nel primo caso si tratterebbe di Far Cry 7, nuovo capitolo della serie principale, mentre l'altro sembra essere un titolo interamente multiplayer.

Sembra che, almeno inizialmente, questi due titoli costituissero due costole di un unico gioco, affidato inizialmente al creative director della serie, Dan Hay, prima che quest'ultimo decidesse di unirsi ad Activision Blizzard. I progetti sono stati allora separati ed affidati a Ubisoft Montreal rispettivamente con il nome di Project Blackbird e Project Maverick.

Henderson ha rivelato che Maverick - il progetto multiplayer based, per intenderci - sarà con buona probabilità ambientato nelle fredde lande dell'Alaska, e sarà impostato come uno sparatutto con meccaniche di estrazione che includerà, tra le altre cose, la morte istantanea, un sistema di contratti e chest con il loot.

Quanto a Far Cry 7, i dettagli sono davvero pochissimi. Tuttavia, la fonte conferma che entrambi i titoli sono nel pieno dello sviluppo con l'obiettivo di un possibile lancio nel 2025. Contattata da Insider Gaming a riguardo, Ubisoft ha preferito non rilasciare alcun commento su questi rumor.



Che dire, siamo di fronte a speculazioni sicuramente molto importanti, su cui non mancheremo di aggiornarvi non appena ne sapremo di più.