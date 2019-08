Ubisoft: leak suggerisce lo sviluppo di un gioco di TRON, sarà annunciato alla Gamescom?

Dalle pagine di Reddit riemerge online un rumor legato a Ubisoft e all'ipotetico sviluppo, da parte del colosso videoludico transalpino, di un nuovo gioco basato sulla storica proprietà intellettuale di TRON.

La fonte anonima intervenuta sul popolare forum online si dice certa del fatto che il team di Ubisoft Shanghai stia lavorando da circa tre anni al concept di un videogioco open world di TRON, e che quest'ultimo sia ormai giunto alla sua vera e propria fase di sviluppo.

Stando sempre al leak, il titolo dovrebbe prevedere una solida componente singleplayer intrecciata senza soluzione di continuità al modulo multiplayer: quanto alle meccaniche di gioco, il progetto dovrebbe fare della verticalità e dell'utilizzo dei veicoli le sue componenti fondamentali, ma con un sistema di combattimento basato sull'evoluzione delle abilità che farà da collante tra le sessioni free roaming e quelle puramente racing.

Graficamente parlando, il titolo sembrerebbe rifarsi più all'estetica del film TRON: Legacy del 2010 che al capolavoro sci-fi originario. L'autore del leak si spinge persino a indicare il 2021 come la data indicativa per il lancio di questo titolo che, a suo dire, vanterà il budget multimilionario di un gioco tripla A destinato ad essere commercializzato in cross-gen su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Scarlett. L'annuncio del titolo, invece, potrebbe avvenire già a fine agosto con la partecipazione di Ubisoft alla Gamescom 2019.

Come avvenuto in passato in casi simili, vi esortiamo a prendere con le dovute cautele questo rumor proprio in ragione della sua natura e, quindi, del fatto che potrebbe trattarsi di un'indiscrezione non veritiera.