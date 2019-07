Ubisoft: la libertà di scelta è una priorità degli autori di Ghost Recon Breakpoint

Il direttore esecutivo di Ubisoft Paris, Eric Couzian, è tornato a parlare di Ghost Recon Breakpoint per spiegare ai futuri acquirenti di questo ambizioso sparatutto quali scelte hanno compiuto gli sviluppatori francesi per garantirci la più ampia libertà di scelta.

Discutendo del gameplay di Breakpoint con i colleghi di VentureBeat, Couzian ha dichiarato che "per la nostra squadra, offrire una libertà di scelta totale ai nostri utenti è stata una grande priorità. Sia che tu voglia affrontare furtivamente le missioni o adottare un approccio diretto andando ad armi spianate contro il nemico, in Breakpoint tutto è possibile, nulla nel gioco è sceneggiato e prederminato. Per farvi sentire come se foste nei panni di veri soldati dei corpi speciali, dovevamo rendere tutto più autentico".

In funzione di questo approccio votato al realismo e all'autenticità, il direttore esecutivo di Ubisoft Paris illustra poi un importante elemento di innovazione legato al sistema di gioco: "Abbiamo introdotto nuove funzionalità per ampliare il ventaglio delle tue scelte tattiche, così come quelle legate alle meccaniche di gameplay survival. Potrai ad esempio camuffarti con l'ambiente circostante coprendoti di fango o di neve a seconda del tipo di terreno in cui ti troverai. Dopotutto, il nome del gioco è 'Ghost' e permette di diventare invisibili, in modo tale che tu sia il primo a colpire il nemico e ad approfittare di questa situazione di vantaggio. La fusione con l'ambiente sarà una parte importante del gioco".

Tra le altre informazioni snocciolate da Couzian, citiamo poi l'introduzione di un indicatore di resistenza che gestirà il livello di "fatica" accumulato dal nostro alter-ego nell'esplorazione del mondo di gioco: "A seconda dell'angolo di inclinazione del terreno che scalerai, ciò influirà sulla tua resistenza. Dovrai guardare attentamente la mappa e ponderare ogni azione, considerando ad esempio se valga o meno la pena rischiare di rimanere senza resistenza per sperare di avere un vantaggio strategico guadagnando una posizione elevata come quella offerta da una collina".

Il lancio di Ghost Recon Breakpoint è atteso per il prossimo 4 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, con una fase di Beta testing prevista a settembre. Lo sparatutto di Ubisoft approderà anche su Google Stadia e potrà essere fruito dagli abbonati a uPlay Plus su PC insieme a tutti gli altri titoli della ludoteca di Ubi.