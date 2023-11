Ubisoft licenzia: parte la 'ristrutturazione' della sussidiaria di Montreal

Tempi bui per gli sviluppatori: dopo la crisi di Embracer che ha portato alle dimissioni del CEO, anche Ubisoft riferisce di aver dovuto avviare dei licenziamenti collettivi presso la sussidiaria di Montreal, in prima linea nello sviluppo di serie come Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six o Watch Dogs.

A renderlo noto sono i giornalisti di Kotaku riprendendo una lettera inviata da Ubisoft al Governo canadese per informarlo, appunto, della decisione assunta dal publisher e sviluppatore transalpino di voler "procedere con un licenziamento collettivo presso la sede di Montreal come parte di una riorganizzazione dei servizi di supporto nella creazione di videogiochi in Canada. L'operazione ottimizzerà le risorse che Ubisoft Montreal impiega per consolidare la propria posizione nello sviluppo videoludico in Canada e garantirne la sostenibilità a lungo termine".

L'anticipazione di Kotaku sull'ondata dei licenziamenti che starebbe interessando la sussidiaria canadese di Ubisoft (la cui entità deve essere ancora determinata) fa seguito alle recenti critiche mosse dai dipendenti di Ubisoft Montreal per i problemi logistici causati, a quanto sembra, dall'ordine di rientro obbligatorio in ufficio dopo la fine del ricorso al lavoro in remoto.

A chi ci segue, ricordiamo che Ubisoft Montreal è il più grande studio della galassia di sussidiarie del colosso videoludico francese, con oltre 4.000 dipendenti suddivisi in team che collaborano da anni con le altre realtà internazionali di Ubi alla realizzazione dei tanti progetti multipiattaforma dell'azienda. Un portavoce di Ubisoft ha comunque ritenuto opportuno precisare che la ristrutturazione di Ubisoft Montreal non modificherà gli attuali piani di sviluppo e produzione della società: "Queste non sono decisioni che si prendono alla leggera, stiamo fornendo un supporto completo ai nostri colleghi che lasceranno Ubisoft durante questa transizione".