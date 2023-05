Ubisoft, nuovi licenziamenti: colpito il servizio clienti e altri dipartimenti

Ubisoft ha confermato di aver licenziato 60 dipendenti degli uffici della North Carolina, negli USA, e di Newcastle, nel Regno Unito. I tagli sembravano aver avuto un impatto maggiore sul servizio clienti del publisher, ma sono stati colpiti anche altri dipartimenti.

"Il team del Customer Relation Center di Ubisoft sta evolvendo la propria organizzazione per concentrarsi su dove possiamo avere un impatto significativo, pur rimanendo fermi nel nostro impegno a supportare costantemente i nostri giocatori in qualsiasi parte del mondo", ha dichiarato Ubisoft in una nota ufficiale. "Stimiamo che, a causa di cambiamenti organizzativi, 60 membri del team dei nostri uffici a Cary, in North Carolina negli Stati Uniti e Newcastle nel Regno Unito potrebbero essere interessati", ha quindi concluso.

Diversi ex dipendenti hanno confermato via Twitter di essere stati licenziati dall'azienda, e stando a queste testimonianze la decisione non è stata preceduta da alcun tipo di preavviso da parte di Ubisoft. I licenziamenti giungono a seguito di una ristrutturazione interna avviata a gennaio dal CEO Yves Guillemot che, in un periodo non particolarmente fortunato dal punto di vista finanziario, ha chiesto ai suoi dipendenti di dare il meglio di sé per far fronte ai problemi. Ad aggravare la situazione in questi primi mesi del 2023 c'è stato l'ennesimo rinvio di Skull & Bones e i numeri di vendita non esaltanti di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.