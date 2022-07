Ubisoft limiterà fortemente le spese, focus su mobile e Assassin's Creed: report di Kotaku

Con la sospensione dello sviluppo di Ghost Recon Frontline e di Splinter Cell VR, Ubisoft ha dato dimostrazione di voler apportare delle modifiche alla sua attuale gestione delle risorse interne. Un report di Kotaku va ora più a fondo della questione e svela i piani a cui sta lavorando il publisher d'Oltralpe.

Stando alle informazioni condivise da Kotaku, Yves Guillemot, il noto CEO della compagnia, ha deciso di concentrare la forza lavoro della compagnia nei progetti ad alta priorità, evitando possibili sprechi di risorse e denaro. Ubisoft non perde la volontà di "avere successo" nel mercato videoludico, ma sarà premura della dirigenza "limitare fortemente le spese" in un periodo colmo di rinvii, progetti cancellati e incertezza generale del mercato.

"Abbiamo anche deciso di interrompere lo sviluppo di alcuni giochi in modo che i nostri talenti possano concentrarsi su altri progetti che hanno una priorità maggiore. Nell'attuale contesto economico, gestire i nostri investimenti in modo oculato e strategico è fondamentale ora più che mai. Dobbiamo quindi riuscire a limitare fortemente la nostra spesa all'essenziale, mettendo in discussione alcune nostre abitudini e riflessi, e reinventandoci insieme per realizzare guadagni in termini di costi, agilità ed efficienza", recita una mail che il CEO ha rivolto al suo staff.

Secondo quanto riporta Kotaku, Ubisoft punta forte su un titolo mobile basato su un suo brand AAA e sulla serie di Assassin's Creed, che continua dopo tanti anni ad essere ancora sulla cresta dell'onda. Stando a Jason Schreier di Bloomberg, la compagnia darà vita ad altri due giochi oltre ad Assassin's Creed Rift.